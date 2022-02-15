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Afyonkarahisar'da yolcu treni terk edilmiş otomobile çarptı

Afyonkarahisar'da yolcu treni, hemzemin geçitte terk edilen otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.

Güncel 15.02.2022, 07:36
Afyonkarahisar'da yolcu treni terk edilmiş otomobile çarptı

Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten otomobiliyle geçmeye çalışan kişi, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtı.

Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni, raylarda kalan otomobile çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

Ekipler, sürücüyü arama çalışması başlattı.

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#Afyonkarahisar
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