Afyonkarahisar'da yolcu treni terk edilmiş otomobile çarptı
Afyonkarahisar'da yolcu treni, hemzemin geçitte terk edilen otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.
Güncel 15.02.2022, 07:36
Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten otomobiliyle geçmeye çalışan kişi, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtı.
Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni, raylarda kalan otomobile çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.
Ekipler, sürücüyü arama çalışması başlattı.
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