banner15

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 37 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da 37 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 37 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 37 binada, Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Karantinaya alınan binaların adres bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48