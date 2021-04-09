AİHM'den çok tartışılacak karar: Devletin zorla aşı yapması...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), zorunlu aşı uygulamasının demokratik toplumlarda gerekli görülebileceğini belirterek, insan haklarına aykırı olmadığına kararını verdi. Ayrıca alınan kararda zorunlu aşılamaların tüm toplumun sağlığı için gerekli olduğu belirtildi.

AİHM, Çekya’da çocuklar için zorunlu aşı yapılması konusunda kararını verdi. Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen oturumda AİHM, zorunlu aşılarını yaptırmadıkları için kreşe kabul edilmeyen bir grup Çekyalı ailenin davası görüldü. AİHM, zorunlu aşılamanın özel ve aile yaşamına saygı hakkına aykırı olduğunu ve bu nedenle çocuklarının kreşe alınmadığını iddia eden ailelerin şikayetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olmadığına karar verdi.

Hükumetlerin görevinin ülkedeki her çocuğun ciddi hastalıklardan korunması olduğuna dikkat çeken AİHM, Çekya hükumetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde yer alan özel ve aile yaşamına saygı hakkı ilkesini ihlal etmediği kararına vardı. Çekya’nın çocukların zorunlu aşılanması kararının, tüm vatandaşların sağlığının korunması için alındığını ifade eden AİHM, böylelikle sadece bireyin değil, tüm nüfusun sağlığının korunduğuna işaret etti.

Kaynak: QHA