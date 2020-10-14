AK Parti'den AYM üyesinin çirkin paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir AYM üyesi tarafından kullanılmasının utanç verici bir saygısızlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez."

Türkiye'nin gerçek hukukçularının 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiklerini kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, gerçek hukukçuların demokrasiyi koruma mücadelesi verdiklerini, AYM üyesinin kullandığı dilin ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dili olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA