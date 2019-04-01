AK Parti'den seçimde büyük usulsüzlük iddiası: Tüm belgeler elimizde

İşte Şenocak'ın konuşmasından satır başları;

"Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. Bugüne kadar resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. 15 seçim tecrübemiz ilk defa bizim sistemimizde böyle bir farkla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın iradesinin bir oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansıması. İlk oy tasnifi esnasında bu sandık cetvelinde 131 oy alıyor.

Tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan bir tutanakta Binali Yıldırım'ın aldığı oy Ekrem İmamoğlu'na yazılmış görünüyor. Binali Yıldırım'a yazılmış tek oy var. Başka bir tutanakta 201 oy almış görünüyor. Sandık sonuç tutanağında yine Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Burada Binali Yıldırım'ın oyu burada da bir. Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlananlardan olmadık. Biz elimizdeki verilere güveniyoruz. Usulsüzlükleri ispat etmeye hazırız. İstanbul'daki sonuç bize göre AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek ve milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır."

Kaynak: AA