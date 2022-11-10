AK Parti Meclis'e yeni bir torba yasa getirecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme için düğmeye basıldı. AK Parti Hükümeti, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e yeni bir torba yasa getirecek. Meclis'e sunulacak olan torba yasa teklifinin içeriğinde EYT düzenlemesinin de yer alacağı öğrenildi.

AK Parti kurmayları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemenin kapsamı ve içeriği henüz netleşmezken AK Parti kaynakları, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Meclis'ten geçmesinin ardından üçüncü bir torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını aktardı.

EYT GÜNDEME ALINACAK

Teklifin içinde EYT düzenlemesinin de yer alacağını açıklayan kaynaklar, "Meclis'in gündeminde cemevlerini de içeren torba yasa teklifimiz var. Bu torba yasa teklifinden sonra kaçak tütünle mücadelede hapis cezası öngören yasa teklifimizle beraber iç güvenlik fakültesinin kurulmasını öneren düzenleme var. Bu düzenlemelerin ardından Meclis'in ana gündemi Bütçe Kanunu olacak. Bu sürecin ardından EYT'yi de içeren torba yasa teklifi gündeme alınacak" bilgisini verdi.

BEKLENTİLER TESPİT EDİLECEK

Bu arada yeni yıla kısa bir zaman kala, asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı. Anket sonuçları komisyon toplantısında kamuoyuna duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

ARALIKTA BELLİ OLACAK

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.