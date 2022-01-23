AK Parti MYK yarın toplanacak! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yoğun gündem konuları masaya yatırılacak.

Toplantıda iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Rusya-Ukrayna gerilimi ele alınacak

Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.