AK Parti'nin yeni vizyon belgesi netleşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim günü yaklaşık 30 bin davetlinin katılımı ile açıklanacak olan "AK Parti'nin 2023 Vizyon Belgesi"nin ana hatları şekillenmeye başladı.

"Türkiye'nin Yüzyılı" konsepti ile hazırlanan vizyon belgesi hakkında AK Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı: Dünyada, 'Türkiye'nin Yüzyılı' sayfası açılıyor. Dünyaya katma değer üreterek, Türkiye'nin gururu olabilecek çalışmalara öncülük edecek bir vizyon. Farklılıkları bu hedef altında birleştirecek, farklılıklarımızı zenginliğe çevirecek. Buna katkı verecek herkes, kökeni ve düşüncesi ne olursa olsun, birlikte yürümeye davet edilecek. Cumhuriyetin ilan edilişinin 100'üncü yılından hareketle dünyada marka haline getirilmesi hedeflenen "Türkiye'nin Yüzyılı" projesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine giderken AK Parti'nin geleceğe yönelik perspektifini açıklayacak. AK Parti kaynakları, "Türkiye'nin Yüzyılı" sloganını tarif ederken, "Geçen yüzyılda; sanattan spora, eğitimden bilime cumhuriyetin hayata dokunduğu her alana değer katan doğrularla yeni yüzyılı karşılayacağız" tanımlamasını yaptı.Parti kurmayları, "'Türkiye'nin Yüzyılı' derken Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı', sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin tanımıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına geçiyoruz. O Cumhuriyetimizin sadece ikinci yüzyılı değil o bir 'Türkiye Yüzyılı'. Bir dünya markası olarak bunu alın. Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da ilgilendiren bir şey bu. Çünkü dünyaya yön veren ülkeler arasında Türkiye endini çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gösterdi. 'Türkiye'nin Yüzyılı' dediğimiz, Türkiye'nin ve dünyanın lideri Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen bir şey ve biz bu seçimde tam da bunu yapacağız" diye konuştu.

SEÇİM SLOGANINA DÖNÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz gün katıldığı bir programda seçimlerde "Türkiye'nin Yüzyılı" söyleminin bir slogan olacağını vurguladı. Erdoğan, "Yola çıkarken Türkiye'yi dört başlık altında yükselteceğiz demiştik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört başlığa; ulaşımı, enerjiyi, tarımı, dış politikayı ve demokrasiyi ilave ettik. Şimdi de bunlar üzerindeki çalışmalarımızı, arkadaşlarımız, kurduğumuz ekiplerle ayrı ayrı çalışıyor. 'Türkiye'nin Yüzyılı' ifadesiyle de tarihi bir seçime giriyoruz. Biliyorsunuz her seçimde bir tasfiye olur mu? Olur. Bu seçimde de birileri tasfiye olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye