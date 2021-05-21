AK Parti Pendik ilçe başkanlığına saldıracaklardı

TKP/ML’nin İstanbul’da çökertilen 7 kişilik suikast hücresi, AK Parti’ye saldırı planlıyormuş. Sansasyonel eylem yaparak kırsal kadrosu çöken örgütü yeniden ayağa kaldırmak isteyen şüphelilerin, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı’na bombalı saldırı planladığı ortaya çıktı. Terörle Mücadele ekiplerinin 3 ay takip ettiği şüpheliler, ilçe başkanlığı çevresinde keşif yapmış. Örgütün silahlı alan sorumlusu Ünal Y.’nin 2 gün üst üste AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı çevresinde keşif yaptığı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

ERZİNCAN’DA YAKALANDI

Şüphelinin saldırı için keşif yaptığını belirleyen ekipler ikametine kadar takip etti. Ünal Y. eve girer girmez operasyon için düğmeye basan polis, 8 adrese düzenlediği eşzamanlı baskınlarla 7 kişiyi gözaltına aldı. Ünal Y.’nin Ümraniye’de kaldığı evin bodrum katında bezlere sarılı halde 7 Kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği ve güçlendirilmiş

EYP ele geçirilmişti. Evin, örgütün eylem timinde yer alan İsmail T.’ye ait olduğu belirlendi. 7 şüphelinin yanı sıra firari olarak aranan şüpheli de dün Erzincan’da saklandığı adreste yakalandı.