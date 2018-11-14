AK Parti sözcüsü Bahçeli'ye hak verdi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik temyiz konusunda açıklamalarda bulundu.

Çelik konuşmasında "Bahçeli'nin "Öğrenci Andı" eleştirileri: Haklıdır, biz de katılıyoruz. Bu AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesini de karşılamamaktadır. Milletimizin kendi çağdaşı olan milletlere göre, geç milletleşme sürecine girdiğine katılmıyoruz. Tarihsel ve ahlaki olarak bir hatadır. Sayın Bakanımız tarafından kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Aslında bunun verilmesi gerekirdi. Oradaki avukatlar tarafından bu paragraf ekleniyor. Bürokratlar da hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Bu bürokratlar da görevden alınmıştır. " dedi.

MEB'de "Öğrenci Andı" temyiz metninde kusuru bulunanlar görevden alındı

"Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatı görevden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "ÖğrenciAndı" davasıyla ilgili Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi.

Bakanlığın ayrıca, medyaya yansıyan konulara ilişkin gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde Danıştaya sunacağı öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 12:23