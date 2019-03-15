AK Parti Sözcüsü Çelik Yeni Zelanda'daki cami saldırısına dünyadan tepki istedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da iki camideki katliamla ilgili, "Saldırılar, İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki katliama ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Zelanda'da Christchurch şehrinde camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişinin katledildiğini belirten Çelik, bu canice saldırıyı şiddetle kınadı ve ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, bu saldırıların İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucu olduğunu ifade etti.

- "İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir"

Canilerin yayınladığı bildirinin açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları bir araya topladığına işaret eden Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını yayanlar, bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir.

Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir. İslam düşmanlığını açıkça mahkum etmek yerine, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi olayı bireyselleştirmek yoluyla katliamları canilerin kişisel eylemi gibi sunmak ya da canilerin karakter özelliklerine indirgemek nefret ideolojisini beslemek olur."