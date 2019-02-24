AK Partili Mustafa Şentop TBMM'nin yeni başkanı oldu

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifasının ardından bugün yeni Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Şentop 336 oya sahip oldu.

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurulda katıldı.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

MECLİS'İ CELAL ADAN AÇTI

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır" dedi.

İLK İKİ TUR OYLAMADAN SONUÇ ALINAMADI

TBMM Başkanlığı seçiminde, adaylar, birinci turda seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda, birinci tur yapılan oylamada 528 milletvekili oy kullandı. İlk tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda AK Partili Şentop 333, CHP'li Altay ise 126, HDP'li Kemalbay 46, İYİ Partili Filiz 35 oy aldı.

3'ÜNCÜ TUR'DA ŞENTOP SEÇİLDİ

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 09:10