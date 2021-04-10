AK Partili vekil kaza geçirdi
Trafik kazasında yaralanan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin taburcu edildi.
Güncel 10.04.2021, 21:16
Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Niğde-Adana Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde çok sayıda araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in makam aracı da kazada bir tıra arkadan çarptı.
Kazada, Şahin ve makam aracını kullanan Zafer Karaöz ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Milletvekili Şahin, taburcu edildi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanan Şahin, taburcu edildi.
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