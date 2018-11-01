Akar bedelli asker başvuru sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" dedi.

Bakan Akar, "Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakar Akar, bedelli askerlikte başvuru sayısının 723 bin 91'e yükseldiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 11:39