Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Ajanslar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Önümüzdeki hafta gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Ajanslar
Ayrıntılar geliyor...