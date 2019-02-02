Akar, Irak sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.

Akar burada yaptığı konuşmada, "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şırnak Silopi‘de Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası‘nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, hareket merkezinde faaliyetlede ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 10:16