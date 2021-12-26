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Akdeniz'de bir deprem daha

Akdeniz'de bugün meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremin ardından 5,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Güncel 26.12.2021, 23:12
Akdeniz'de bir deprem daha

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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#Akdeniz #deprem
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