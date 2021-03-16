Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

Plana göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler icra edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

AA

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 15:22