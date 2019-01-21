Akıncı Üssü davasında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.

Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Akıncı Üssü davasında savcı, firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, 16:23