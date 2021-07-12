Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı
475 sanıklı Akıncı Üssü davasında daha önce verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği belirtildi.
Güncel 12.07.2021, 17:21 12.07.2021, 17:49
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.
Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.
Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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