 Akıncılar-MTTB grubu öncülerinden Nevzat Arabacı koronavirüsten hayatını kaybetti

İlmi zenginliği ve mücadeleci kişiliği ile saygı duyulan isimlerden biri olan, darbecilerin ağır işkencelere mâruz bıraktığı dava adamı Nevzat Arabacı Hakk'a yürüdü.

Akıncılar-MTTB grubunda da öncü olan Nevzat Arabacı'nın vefatı sevenlerinde büyük üzüntü oluşturdu. Nevzat Arabacı, geçtiğimiz Cuma günü Covid-19 tedavisi için hastaneye yatmıştı.