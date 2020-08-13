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 Akıncılar-MTTB grubu öncülerinden Nevzat Arabacı koronavirüsten hayatını kaybetti

12 Eylül evvelinin en hareketli simalarından, MTTB ve Akıncılar hareketinin önemli isimlerinden biri olan Nevzat Arabacı vefat etti.

 Akıncılar-MTTB grubu öncülerinden Nevzat Arabacı koronavirüsten hayatını kaybetti

İlmi zenginliği ve mücadeleci kişiliği ile saygı duyulan isimlerden biri olan, darbecilerin ağır işkencelere mâruz bıraktığı dava adamı Nevzat Arabacı Hakk'a yürüdü.

 Akıncılar-MTTB grubunda da öncü olan Nevzat Arabacı'nın vefatı sevenlerinde büyük üzüntü oluşturdu. Nevzat Arabacı, geçtiğimiz Cuma günü Covid-19 tedavisi için hastaneye yatmıştı.

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Siyah Toprak
Siyah Toprak - 2 saat Önce

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun. Yiğit İnsan. Gerçek Dava Adamı. Davasına Gönül vermiş, Çilesini çekmiş Cesur İnsan. Mümtaz Şahsiyet. Fikrin Namusunu yaşatan, Haysiyet insanı. Yolun Yolumuzdur. AKINCI BEYİ. RABBİM, ĞANİ ĞANİ RAHMET ETSİN.

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