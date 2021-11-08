Akkuyu NGS'de su baskını

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi şiddetli yağış nedeniyle su bastığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi." ifadeleri kullanıldı.

Talebi değerlendiren teknik personelin, çatının onarımını ivedilikle gerçekleştirerek tüm sızıntıları giderdiği aktarılan açıklamada, binanın normal işlevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'nin, inşaat personeline ait yerleşim alanlarındaki yemekhaneler ve hizmet odalarının onarım ve bakımından sorumlu yüklenici firmalarının faaliyetlerini denetleyerek, inşaat sahasındaki işçilerin güvenliğini ve rahat çalışma koşullarını sağlamak için tüm önlemleri aldığı kaydedildi.