Akşener "yokum" dedi

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kongresinde aday olmayacağını açıklamıştı. Twitter'dan yaptığı açıklamada kararının kesin olduğunu belirten Akşener, partinin yeni bir yönetimle yoluna devam etmesi gerektiğini ekledi.

İYİ PARTİ KURMAYLARI HAREKETE GEÇTİ

Akşener kesin olarak ayrılma kararını açıkladıktan hemen sonra İyi Parti kurmayları da harekete geçti. Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında; "İyi Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 13:20