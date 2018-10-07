Aktay'dan Kaşıkçı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistan vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.ü. Aktay, "Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de iki uçak dolusu insan geliyor ve konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. Üç saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Kaşıkçı'yla yaptığı son görüşmenin detaylarını, "Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceği yönünde ifadem olmuştu." şeklinde paylaştı.

Aktay, "Randevuyla gidiyor. İki saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. Üç saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net