Albayrak'tan 15 Temmuz şehitleri için duygusal paylaşım

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter Hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, konuyla ilgili bir video paylaşımı yaptı.

Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. " ifadelerini kullandı..

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 08:40