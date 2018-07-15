Albayrak'tan 15 Temmuz şehitleri için duygusal paylaşım

Berat Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'iki yıl önce bugün yaşanan hain darbe girişimini anarak kutsalları uğruna canını vermekten kaçınmayan bir kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu' söyledi

Albayrak'tan 15 Temmuz şehitleri için duygusal paylaşım

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter Hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, konuyla ilgili bir video paylaşımı yaptı.

Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. " ifadelerini kullandı..

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 08:40
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lılar...
Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lılar...
  1. Güncel