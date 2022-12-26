Ali Erbaş: 'Diyanet Akademisi ülkemiz için çok büyük bir kazanım oldu'

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi’nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet akademileri üniversiteler gibi kültür kaynaşmasına vesile oluyor. dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi, Yozgat’ta dualarla açıldı.

Açılış için düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldı.

Başkan Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Şehit İbrahim Yılmaz’ın kurra hafız olduğuna işaret ederek, ihtisas merkezinin adının Kurra Hafız Şehit İbrahim Yılmaz olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyanet eğitim merkezlerinin Diyanet Akademisi kanununun çıkmasıyla Diyanet akademilerine dönüştüğünü ifade eden Başkan Erbaş, “Diyanet Akademisi, Diyanet İşleri Başkanlığımız için, ülkemiz için çok büyük bir kazanım oldu. Şu an ülkemizde 32 eğitim merkezimiz var.” dedi.

“Diyanet akademileri üniversiteler gibi kültür kaynaşmasına vesile oluyor”

Başkan Erbaş, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi’ne 80 ilden hocaların geleceğini belirterek, şunları söyledi:

“Coğrafi durumuna göre illerimizin kendilerine göre kültürleri var o kültürleri buraya taşıyacaklar. Tıpkı üniversite gibi. Üniversiteler sadece Türkiye’nin diğer 80 ilinden değil dünyanın pek çok ülkesinden de gençlerin buraya gelmesine, bir kültür kaynaşmasına vesile oluyor. İşte bizim Diyanet akademimiz de bu fonksiyonu burada üstlenmiş durumda. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. En iyi bir şekilde eğitimlerini alıp gittikleri yerlerde din-i Mübin-i İslam'ı, sahih Kur’an ve sünnet çizgisinde bir bilgi birikimiyle hikmetle ve güzel öğütle insanlara dinimizi tanıtmayı nasip eylesin.”

Konuşmalardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ beraberindekilerle kurdela keserek açılışı yaptı.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, I. Hukuk Müşaviri Selami Açan, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve vatandaşlar da katıldı.

Kur’an kursuna ziyaret

Başkan Erbaş ve Adalet Bakanı Bozdağ, törenin ardından Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, Kur’an kursu öğreticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.