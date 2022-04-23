Ali Erbaş Fransa'da teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada, gurbetçi vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Ramazanın insanlar için büyük bir nimet olduğunu belirten Erbaş, "Rabb'imiz rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan ayında tutulan oruç, Peygamber Efendimizin ifadesiyle sevabını ancak Allahuteala'nın verdiği çok önemli bir ibadettir." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indiğini hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Cenabıhak, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bize öğretiyor. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi hep ibadetle geçirmek, dua ile geçirmek, istiğfar ile geçirmek bir kulun ömründe yapabileceği en güzel amellerdir, en güzel ibadetlerdir."

Erbaş, teravih namazı sonrası Strazburg DİTİB yerleşkesi içerisinde kurulan Ramazan Fuarı'ndaki stantları gezdi.

Buradaki konuşmasında da ramazan ayının bereketli geçtiğini ifade eden Erbaş, "Ramazan ayının rahmetinden istifade ettik, mağfiretinden istifade ettik ve şimdi son 10 gününe girmiş olduk. Rabb'im hepimizi ebedi azaptan kurtulanlardan eylesin inşallah. Bu ne güzel birlik, beraberlik ve kaynaşmadır. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, erkeklerimizle hep birlikte buradayız ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bu manzaranın güzelliği hakikaten bizi çok memnun etti." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Allahuteala hepimizi bu ramazan günlerinden nasipdar eylesin ve Kadir Gecesi'ne hepimizi sağlık, afiyet içerisinde ulaştırsın. İbadetlerimizi makbul eylesin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Rabb'imiz, en güzel şekilde vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, ezan, bayrak sevgisiyle yaşamayı hepimize nasip eylesin."