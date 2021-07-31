Ali Erbaş'tan, Nimetullah Halil İbrahim Yurt için taziye mesajı

Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Japonya'da İslam denince akla gelen isimlerden birisi olan Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü. Bir Müslüman için ne güzel bir hatırlanma vesilesi. Rabb'im mekanını cennet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.