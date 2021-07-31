Ali Erbaş'tan, Nimetullah Halil İbrahim Yurt için taziye mesajı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 90 yaşında vefat eden Nimetullah Halil İbrahim Yurt için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailesine başsağlığı diledi.
Güncel 31.07.2021, 13:27 31.07.2021, 13:32
Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Japonya'da İslam denince akla gelen isimlerden birisi olan Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü. Bir Müslüman için ne güzel bir hatırlanma vesilesi. Rabb'im mekanını cennet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
33
açık
Günün Anketi Tümü