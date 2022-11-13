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Ali Yerlikaya açıkladı: "Beyoğlu'ndaki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güncel 13.11.2022, 17:52 13.11.2022, 18:26
Ali Yerlikaya açıkladı: "Beyoğlu'ndaki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti"

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Soruşturma başlatıldı ve yayın yasağı getirildi

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

#istiklal caddesi #patlama #Ali Yerlikaya
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