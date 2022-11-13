Ali Yerlikaya açıkladı: "Beyoğlu'ndaki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır
Soruşturma başlatıldı ve yayın yasağı getirildi
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.