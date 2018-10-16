Alman çevirmenin eşine yurt dışı yasağı kaldırıldı

Türkiye'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu ile birlikte 18 şüphelinin yargılandığı davada, Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Meşale Tolu duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Olması gereken bir karardı. Geç oldu ne yazık ki ama en azından bundan böyle oğlum babasıyla kavuşmuş olacak ve ailemiz yeniden bir arada olacak" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 6'ncı celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Meşale Tolu, eşi Suat Çorlu ile 5 sanık katıldı. Duruşmayı İstanbul Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Yeşiller Partisi Temsilcisi Margaret Stumm da izledi. Duruşmada, dosyası birleştirilen Ali Aykul’un savunması alındı. Aykul, "Sosyalist dünya görüşüm nedeniyle iddianamedeki eylemlere katıldım. Herhangi yasadışı amblem ve flamanın olmadığı sadece basın açıklamasının yapıldığı bir eylemdi. Üzerime atılı propaganda suçunu kabul etmiyorum" dedi.

Söz alan sanık Meşale Tolu ise "Nisan 2017’de tutuklandım ve çocuğumla beraber 8 ay tutuklu kaldım. Daha sonra 8 ay adli kontrol uygulandı. Yurtdışı yasağım kaldırıldı ve ben Türkiye’deki duruşmaları takip edeceğimi söyledim ve geldim. Ancak eşimin yurtdışı yasağı kaldırılmadığı için Türkiye’de yaşıyor ve çocuğum babasını görmeden büyümek zorunda kalıyor. Eşimin yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Meşale Tolu’nun eşi Suat Çorlu ve davanın diğer sanıklarından Mukaddes Erdoğdu Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. . Diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Ocak tarihine erteledi.

Duruşma çıkışında adliye önünde açıklama yapıldı. Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu basın mensuplarının soruları üzerine, "Bizim için sevindirici bir karar oldu. Ama şöyle bir durum var, temmuz ayında benim Avrupa'daki oturum kartımın süresi dolmuştu. Ve oradaki oturumum ölmüş oldu. Mahkeme heyetinden 6 aydır talepte bulunuyorduk, oradaki yasal haklarımın ölmemesiyle ilgili. Yaklaşık 25 yıldır orada oturumum vardı, onu alamadığım için oturumum ölmüş oldu. Geri dönmek için tekrardan vize almak zorunda kalacağım. ama en azından hem çocuğum bakımından, hem eşim bakımından bu hukuki olmayan aramızdaki engelin kaldırılmış olması bizim açımızdan sevindirici. Çünkü 1,5 yıldır yargılanıyoruz, 8 ay cezaevinde kaldık. Mahkemeye katılma zorunluluğumuz yok. Bu karar sürdürülmüş olsaydı çok keyfi olacaktı. Gelip Gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Meşale Tolu ise, "Yaklaşık 2 yıldır bir hukuksuzluğa maruz bırakıldık. 8 ay kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu kaldım. Ve ardından yine kaçma şüphesi gösterilerek yurt dışı yasağı konulu. Bugün aslında buraya gelerek ve bundan sonra da gelerek şunu göstermek istedim, ben ne o zaman bir kaçma şüphesi vardı bende, çünkü her zaman ikamet ettiğim adreste bulunuyordum. Ne de bundan sonra böyle bir şüphe olacak. Olması gereken bir karardı. Geç oldu ne yazık ki ama en azından bundan böyle oğlum babasıyla kavuşmuş olacak ve ailemiz yeniden bir arada olacak" diye konuştu.