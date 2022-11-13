Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Almanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla'ya Türkiye sahip çıktı. Genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Güncel 13.11.2022, 09:34
Köln kentindeki Bergheim kasabasında yaşayan Selin Yayla, geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçirdi.
3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla'nın ailesi, sigorta masrafları nedeniyle zorluk çıkartılması üzerine Köln Başkonsolosluğu'na başvurdu.
Ailenin başvurusu üzerine genç kız, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
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