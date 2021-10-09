Almanya'nın Afganistan'a sınır dışı ettiği "suç imparatoru", İstanbul'da kaldığı otelin lobisinde toplantı yaparken yakalandı

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek şöyle denildi:

"Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A. isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."

Yapılan detaylı çalışmalarda S.A'nın Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan S.A. ile J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA