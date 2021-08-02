Alo Elektrik arıza: Elektrik kesintisi için aranacak numara

Sabah saatlerinde başta İstanbul olmak üzere pek çok ilden elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı ve pek çok kişi "Alo Elektrik arıza" ve "Elektrik kesintisi için aranacak numara" şeklinde internette aramalar yaparak elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilmek için arayabileceği bir numara, başvurabileceği bir kanal bulmak için uğraştı.

Bu ve benzeri elektrik arızalarında başvurulacak kurumun, söz konusu bölgedeki elektrik dağıtım şirketi olduğu biliniyor. Ülkemizin her yerinden 186'yı arayarak tüm elektrik dağıtım bölgelerindeki elektrik arıza çağrı merkezlerine ulaşmak mümkündür.

Gelişen teknoloji sayesinde 186’ya giden her çağrı, hangi bölgeden geldiği tespit edilerek direkt şekilde ilgili elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezine yönlendiriliyor.

186 numarasında, 27.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliği uyarınca karar kılınmıştır. Elektrik arıza çağrı merkezlerinin 7 gün 24 saat hizmet vermesi gerekmektedir.

Elektrik kesintisi için aranacak numara cep telefonundan mı yoksa sabit hattan mı aranmalı?

Söz konusu numarayı cep telefonundan aramak için başına herhangi bir alan kodu eklemeye vs. gerek yoktur. Arama ücreti, kişilerin hizmet aldığı GSM operatörleri tarafından belirleniyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, bu arama için sabit hat yönüne yapılan aramalarla aynı ücretlendirme yoluna gidiyor.

Nadir de olsa sistem düzgün çalışmaz ve örneğin siz İstanbul'dan arama yaptığınız halde Kastamonu'dan arama geliyormuş gibi o bölgenin elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezine yönlendirme yapılabilir.

Bazen de, bu sabah birçok insanın tanık olduğu gibi, aşırı yoğunluk yani birçok bölgede elektrik kesintisi olduğu için aynı anda çok sayıda insanın aradığı durumlarda hat meşgul çalabilir, hiç ses gelmeyebilir, açılıp hemen kapanabilir ve bir bilgi kırıntısına ulaşabilmeniz için onlarca kez arama yapmanız gerekebilir.

Bu tür sorunları aşmak için söz konusu elektrik arıza hattının veya görevli elektrik şirketinin alan koduna sahip uzun numarasının aranması tavsiye ediliyor.

Sabit hatlardan da direkt olarak 186'yı tuşlayıp bölgenizin elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezine ulaşabilirsiniz. Cep telefonları için geçerli olan sistem sabit hatlarda da aynı işi yapmaktadır ve aramanın geldiği bölge tespit edilerek ilgili elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezine yönlendirme yapılmaktadır.

Tam tersi istenen durumlarda ise, yani örneğin İstanbul'dan Kastamonu'nun elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezini aramak istediğinizde, söz konusu şirketin yine alan koduna sahip uzun numarasının aranması gerekmektedir. Bu tersi durum cep telefonlarında olduğu gibi sabit hatlarda da aynıdır.

Ayrıca, ev telefonu kullanılarak yapılan 186 aramaları yine ücretlidir ve Türkiye'deki tek ev telefonu hizmeti sağlayıcısı olan Türk Telekom bu hizmet için abonenin her yöne tarifesindeki dakikalardan düşüm yapmaktadır.