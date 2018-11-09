Altay tankında seri üretime geçiliyor

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimiyle ilgili görüşmeler tamamlandı. Bu kapsamda bugün, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşme imzalandı.

Altay seri üretiminden sonra insansız tank da üretilecek.

Proje, 250 adet ALTAY ana muharebe tankının seri üretimi ile birlikte ömür devri lojistik desteği ile TSTM kurulumu ve işletilmesini kapsıyor. İlk ALTAY tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

Kaynak: AA / TRT Haber