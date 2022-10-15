Amasra'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Güncel 15.10.2022, 11:54 15.10.2022, 12:08
Bakan Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi. 110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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