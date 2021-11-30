Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Güncel 30.11.2021, 07:47 30.11.2021, 07:56
Emre Uzun'un kullandığı hafif ticari araç, Köprü Kavşağı mevkisinde Hüsnü Tural'ın idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aslıhan, Şeyma ve Nimet Tural yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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