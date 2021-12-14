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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Güncel 14.12.2021, 09:08
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü

Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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#otobüs #kaza
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