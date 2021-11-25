Amerikan ikmal gemisi Ege'den Marmara'ya geçti
ABD donanmasına ait "USS Arleigh Burke" isimli ikmal gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Güncel 25.11.2021, 12:36
ABD donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, DDG-51 borda numaralı "USS Arleigh Burke" adlı ikmal gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.
Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.
Boyu 155 metre olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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