'Anadolu Ajansı'ndan veri akışı durdu' iddiası

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'teki seçim programında Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin veri akışının durduğunu öne sürdü.
Anadolu Ajansı yaklaşık bir saattir veri girişlerini yenilemedi.Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 01:27
Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'teki programında Anadolu Ajansı'ndan veri akışının durduğunu söyledi.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'teki seçim programında Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin veri akışının durduğunu öne sürdü.
Anadolu Ajansı yaklaşık bir saattir veri girişlerini yenilemedi.Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 01:27