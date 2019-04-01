Anadolu Ajansı'ndan veri paylaşımı açıklaması

Anadolu Ajansı, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" açıklamasını yaptı.