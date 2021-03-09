Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastında karar açıklandı

2016'da suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.
Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.
Ayrıntılar gelecek...
AAGüncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 17:32