Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yeniden hizmete açılıyor
Ankara'da COVID-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır seferlerin durduğu Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, bugün yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Güncel 08.04.2022, 07:29
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının EGO Genel Müdürlüğü'nün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla bugün yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Şentepe'de oturanların kent merkezine ulaşımında kullandığı Batıkent-Kızılay metrosu arasında ring görevi de gören teleferik hattı, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kent merkezine ve en yakın metro durağına 21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşım, 271-2 otobüs hattı ve metro ringleri aracılığıyla sağlanacak.
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