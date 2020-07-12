Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.52'de merkez üssü Şereflikoçhisar ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 9,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.