Ankara'da artık mesai saatleri değişiyor

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine geçilmesinin ardından Ankara Valiliği de kuruma bağlı birimlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu- kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti. Bu kapsamda valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi” denildi.

Karara göre, ilgili kurumların mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 arasında dört farklı şekilde uygulanacak. Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TRT Haber