Uygurlar'a polis engeli: Türkistan'dakiler sizin kardeşiniz değil mi?

Ankara'daki Çin Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapmak isteyen aile nöbetindeki Uygurlar, kendilerine engel olan polislere böyle sitem etti: Türkistan'dakiler sizin kardeşiniz değil mi?

Türkiye'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapan Uygurlar, eylemlerin engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada Uygur aktivistler tarafından paylaşılan görüntülerde, Ankara'daki Büyükelçilik önünde toplanan Uygurların, kendilerini engelleyen polis güçlerine tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Eyleme katılan Uygurlar, kendilerine engelleyen polislere tepki göstererek "Türkistan'dakiler sizin kardeşleriniz değil mi?" ifadesini kullanıyor.

Uygurlar ailelerinden haber almak istiyor

Türkiye'de yaşayan Uygurlar, bir süredir İstanbul'daki Çin Konsolosluğu ve Ankara'daki Çin Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenliyor.

Gösterilerde Uygurlar, Doğu Türkistan'da toplama kamplarında tutulan yakınlarının serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 16:42
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