Uygurlar'a polis engeli: Türkistan'dakiler sizin kardeşiniz değil mi?

Ankara'daki Çin Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapmak isteyen aile nöbetindeki Uygurlar, kendilerine engel olan polislere böyle sitem etti: Türkistan'dakiler sizin kardeşiniz değil mi?