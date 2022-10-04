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Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Güncel 04.10.2022, 08:46
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütünün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlatıldı.

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