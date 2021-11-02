Ankara'da "Ölüler Günü" etkinliği

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Ölüler Günü geleneğinin vefat eden yakınlarını ve akrabalarını anmanın en özgün ve eşsiz yollarından biri olduğunu söyledi.

Meksika'da 1-2 Kasım'da ölüleri onurlandırmak ve hatırlamak için kutlanan "Ölüler Günü" geleneği dolayısıyla Meksika'nın Ankara Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez ile Finlandiya, Guatemala, Kosta Rika, Peru, Arjantin, Lüksemburg, Kolombiya ve Küba'nın Ankara büyükelçileri katıldı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, burada yaptığı konuşmada, Ölüler Günü geleneğinin kökenlerinin Meksika'nın İspanyol öncesi halklarına kadar uzandığını belirtti.

Ölüler Günü sunaklarındaki hicivli iskelet görüntülerinin, grafiker Jose Guadalupe Posada ile ortaya çıktığını dile getiren Hernandez, ekinlikte yer alan sunağın ise bu yıl vefat eden Büyükelçiler Alfonso ve Mauricio de Maria y Campos ile Meksikalı besteci Armando Manzanero'ya adandığını kaydetti.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Hernandez, "Ölüler Günü, vefat eden ailelerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı anmanın, kutlamanın en özgün, eşsiz yollarından biridir." dedi.

Hernandez, bu günde yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini ve mezarlarına çiçek, meyve, yiyecek ve içecek koyarak onlara bu günün "neşeli bir gün olduğunu" söylemeye çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle Orta Çağ'da ölülerin çok iyi temsil edildiği değişik figürlerin yapıldığına da işaret eden Hernandez, Ölüler Günü'nde vefat eden yakınlarını şarkılarla, yiyeceklerle ve çiçeklerle andıklarını belirtti.

Etkinlikte, iskeletler, fotoğraflar, yiyecek ve içeceklerinin yer aldığı sunak, davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.