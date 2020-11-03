Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da henüz belirlenemeyen bir kişi aracından başka bir araçta bulunanlara ateş açtı. Ankara'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mamak'taki Eşref Bitlis Kışlası yakınlarında, görgü tanıklarının anlattığına göre, henüz plakası tespit edilemeyen beyaz bir araçtan 06 BCP 315 plakalı araca ateş açıldı.

İsabet alan aracın kaza yaparak ters dönmesi üzerine elinde pompalı tüfek olan bir şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.