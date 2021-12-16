Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı
Ankara'da kilometre başına 3,70 TL olan taksi ücreti, 4,70 TL'ye çıkartılarak yüzde 27 zam yapıldı.
Güncel 16.12.2021, 12:13
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu onayıyla Ankara'da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni ücret tarifesine göre Ankara'da taksimetre açılış ücreti 5 liradan 6 liraya yükselirken, kilometre ücreti de 3,70 liradan 4,70 liraya çıktı. Taksiye indi-bindi ücreti ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.
Kaynak: Memurlar
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