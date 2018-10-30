Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Bylock gözaltısı

FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Bylock gözaltısı

FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 10:49
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