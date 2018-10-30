Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Bylock gözaltısı

FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 10:49
FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 10:49